به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حاجیه خانم اقدس رسا مادر شهید والامقام سید حمید گودرزی (طباطبایی) پس از سال‌ها درد فراق به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر آن مرحومه فردا ۱۲ دی ماه ساعت ۱۰ صبح در بهشت شهدا (قطعه والدین شهدا) برگزار می‌شود.

مراسم ترحیم نیز همان روز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ در مسجد بیرجندی واقع در خیابان صفا روبروی پارک صامتیه برگزار می‌شود.

شهید سید حمید گودرزی (طباطبایی) نهم مهرماه ۱۳۴۳، در بروجرد متولد شد و اول شهریور ۱۳۶۶، در بمباران هوایی دورود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.