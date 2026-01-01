



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس پلیس راه شمال استان از برخورد دو خودرو پژو در محور مواصلاتی ممسنی-کوه‌چنار خبر داد و گفت: در این حادثه ۳ نفر کشته شدند.

سرهنگ "صادق سلیمی"بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف منجر به فوت در محور مواصلاتی "ممسنی-کوه‌چنار"، بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد سواری پژو پارس با ۳ سرنشین به شدت با خودرو ۴۰۵ برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه شمال استان با بیان اینکه در این حادثه هر ۳ سرنشین پژو به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردند، گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان، تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده پژو پارس اعلام شده است.

سرهنگ "سلیمی" خاطر نشان کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بازدید به موقع از سیستم فنی خودرو، از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد بپرهیزند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.