کرمان زادگاه «ایرانمرد» حاج قاسم سلیمانی آماده میزبانی باشکوه از زائران ششمین سالگرد سیدالشهدای جبهه مقاومت شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، آیین ششمین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حالی از امروزروز ۱۱ تا ۱۷ دی در کرمان برگزار میشود که دیر مقاومت با بسیج همه امکانات، خود را برای میزبانی شایسته از زائران این مراسم بزرگ ملی آماده کرده است.
از استانداری کرمان و تمامی دستگاههای اجرایی و خدمت رسان استان برای انجام امور زائران گرفته تا نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین امنیت و خیل عظیم مردم و شهروندان برای مشارکت و پذیرایی از زائران، همه و همه نویدبخش سالگرد باشکوه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش را پرشورتر از سالهای گذشته میدهد تا زائران داخلی و خارجی از سراسر ایران و جهان با خیالی آسودهتر به زیارت سیدالشهدای جبهه مقاومت بشتابند و فصلی از دلدادگی، آزادی و آزادگی را از این مکان مقدس آغاز کنند.
استاندار کرمان با اشاره به جایگاه ملی و جهانی سپهبد شهید سلیمانی؛ بر مسئولیت سنگین دستگاهها برای برگزاری امن و شکوهمند مراسم سالگرد این شهید والامقام تأکید کرد و هماهنگی کامل همه نهادهای امنیتی و خدماتی را کلید موفقیت آن دانست.
محمدعلی طالبی افزود: بزرگداشت این شهید بزرگوار، دستاوردهای بسیار خوبی در راستای تقویت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی در شرایط امروز کشور؛ بههمراه خواهد داشت.