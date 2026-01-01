پخش زنده
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد: یکی از شاخصترین برنامههای امسال، اطعام و افطار بیش از ۱۳ هزار نفر از معتکفین و روزهداران در ۷۰ مسجد و امامزاده شهرستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام ولی الله روان از اجرای گسترده برنامههای معنوی همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رجب در مساجد و بقاع متبرکه خبر داد و گفت: به فضل الهی امسال همزمان با ماه پرفیض رجب، مراسم اعتکاف دانش آموزی در شمار زیادی از مساجد و بقاع متبرکه شاخص شهرستان یزد برگزار می شود و دان شآموزان و جوانان با حضور پرشور در این آئینهای عبادی، روزهایی سرشار از معنویت را تجربه خواهند کرد.
وی افزود: یکی از شاخص ترین برنامههای امسال، اطعام و افطار بیش از ۱۳ هزار نفر از معتکفین و روزه داران در ۷۰ مسجد و امامزاده شهرستان است که به همت خیران گرانقدر و از محل اجرای نیات واقفان نیک اندیش صورت می گیرد.
رئیس اوقاف و امور خیریه یزد با بیان اینکه بخش عمده ای از موقوفات دارای نیت اطعام و کمک به اقشار نیازمند در ایام مذهبی است، تصریح کرد: اداره اوقاف شهرستان یزد با اهتمام جدی به تحقق نیات واقفان، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق اهداف واقفین در حوزههای مختلف اعم از اطعام مومنان، برگزاری مراسم دینی، حمایت از علم و دانش، سلامت و خدمات اجتماعی به کار گرفته است.
وی در پایان از همکاری و همراهی رسانه ها، به ویژه مرکز صداوسیمای استان یزد در پوشش خبری و انعکاس جلوههای معنوی این برنامهها قدردانی کرد و گفت: انعکاس ارزشهای دینی و جلوههای زیبای همدلی مردم، نقشی اساسی در نهادینه سازی فرهنگ وقف و معنویت در جامعه دارد.