معاون وزیر و رئیس سازمان تات از کلکسیون باغات مرکبات و خرما و امکانات واقع در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این بازدید، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی، ارقام متنوع و بومی مرکبات و خرما، طرحهای بهنژادی و بهزراعی، شیوههای نوین مدیریت باغات، نتایج تحقیقات کاربردی و امکانات و موتور پمپهای آب مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین محققان مرکز، گزارشهایی از روند اجرای پروژههای تحقیقاتی، اهداف علمی و نقش این کلکسیونها در ارتقای بهرهوری، پایداری تولید و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران ارائه کردند.