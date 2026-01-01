



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "لطف الله محمدی" در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده قضایی مبنی بر تهدید به انتشار تصاویر شخصی شاکی از سوی مردی میانسال، رسیدگی به پرونده در پلیس فتا آغاز شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شاکی، پرستار فرزند متهم بوده است، ادامه داد: متهم که تصاویر را در پیام رسان واتس اپ به اشتراک گذاشته بود، دستگیر و به تصویر برداری پنهانی از شاکی حین پرستاری از فرزندش اعتراف نمود.

سرهنگ محمدی به رسیدگی قضایی پرونده و تحویل متهم به زندان اشاره کرد و گفت: انتشار و همچنین تهدید به انتشار تصاویر اشخاص در فضای مجازی، جرم است و با مرتکبان برابر قانون برخورد خواهد شد.