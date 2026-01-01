نخستین دوره «جشنواره جوان سال» با هدف شناسایی و تقدیر از استعدادهای برتر جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: جشنواره جوان سال در چهار حوزه محوری اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت، به دنبال شناسایی دستاوردهای ملموس و اثرگذار جوانان است.
پژمان یاری افزود: جوانان واجد شرایط میتوانند برای ثبت نام تا پایان مهلت مقرر، به پایگاه اینترنتی javanplus.ir مراجعه و مدارک خود را ارسال کنند. وی با بیان اینکه پس از داوری تخصصی، برگزیدگان هر حوزه در هفته ملی جوان معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت ادامه داد: این رویداد، جشنوارهای برای تجلیل از تلاش و خلاقیت نسل جوان استان است.