نخستین دوره «جشنواره جوان سال» با هدف شناسایی و تقدیر از استعدادهای برتر جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: جشنواره جوان سال در چهار حوزه محوری اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت، به دنبال شناسایی دستاوردهای ملموس و اثرگذار جوانان است.