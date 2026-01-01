برف روبی هزار و ۴۲۰ کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از انجام هزار و ۴۲۰ کیلومتر عملیات برف روبی و بازگشایی محورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
جلال زاده با بیان اینکه با توجه به هشدارهای هواشناسی، تیمهای راهداری در سطح راههای استان و شهرستانها و گردنههای برفگیر مستقر شدند، گفت: در این مدت حدود هزار و ۱۶۰ تن شن و نمک مصرف شده و به ۷۵ دستگاه خودروی گرفتار در برف هم کمکرسانی شده است.
وی از امدادرسانی به ۱۵۵ نفر از مترددین در محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: ۱۵۸ نفر از راهداران استان در قالب تیمهای راهداری طی این مدت خدماترسانی به کاربران جادهای را انجام دادهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: ۹۵ دستگاه ماشین آلات راهداری در سطح استان و ۲۳ باب راهدارخانه و پایگاه راهداری مشغول خدمات رسانی به کاربران جادهای و هم استانیها بودند.