کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ساعات صبح امروز حاکمیت غبار رقیق در پارهای نقاط شرقی و مرکزی استان وتنگه هرمز پیش بینی میشود که با گذر زمان، شرایط کیفی هوا بهبود میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبح استقرار غبار رقیق در محدوده تنگه هرمز و پارهای نقاط شرقی و مرکزی استان پیش بینی میشود که بتدریج با وزش باد، کیفیت هوا بهبود مییابد.
وی گفت: شرایط دریا نیز با احتیاط شناورهای سبک، برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از فردا شرایط جوی آرام میشود و در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد شمال غربی برروی جزایر شرقی خلیج فارس (کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک وغرب قشم) مورد انتظار است و دریا کمی مواج میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد رفت وآمد شناورهای سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط صورت پذیرد.
وی گفت: از بعدازظهر شنبه ۱۳ دی تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴ دی، خلیج فارس وغرب تنگه هرمزبا وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج میشود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز دراین مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود و بروز گرد و غبار وکاهش کیفیت هوا نیز طی این مدت دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، اوایل هفته آینده در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی میشود.