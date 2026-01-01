معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به وزیر اقتصاد دستور مولدسازی ۴۰۰ میلیارد تومان و تزریق این اعتبار به اجرای طرح محور سمنان–فیروزکوه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی مرادی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان گفت: با پیگیری‌ استاندار سمنان برای تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی استان، معاون اول رئیس‌جمهور با پیشنهاد مولدسازی دو قطعه زمین به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان جهت تزریق اعتبار به پروژه محور سمنان–فیروزکوه موافقت کرد.

وی افزود: پس از موافقت معاون وزیر راه و شهرسازی با اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل مولدسازی برای تکمیل محور چهارخطه سمنان–فیروزکوه، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد مولدسازی دو قطعه زمین، هرکدام به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان را برای تحقق این تأمین اعتبار ارائه کرد.

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان ادامه داد: بر اساس پاسخ واصله، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن موافقت با این پیشنهاد، طی دستوری خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر انجام اقدامات لازم در فرآیند مولدسازی این دو قطعه زمین تأکید کرده است تا منابع حاصل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پروژه سمنان–فیروزکوه تزریق شود.

مرادی خاطرنشان کرد: این اقدام ، گام مؤثری در شتاب‌بخشی به اجرای یکی از پروژه‌های راهبردی و زیرساختی استان سمنان محسوب می‌شود.