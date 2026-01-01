



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه سوختگی به عنوان آسیب حاد در ساختمان پوست و مخاط بدن می‌تواند لایه‌های مختلف پوست، سیستم تنفسی و بافت‌های عمقی‌تر نظیر عضلات، استخوان و عصب را درگیر کند، فیزیوتراپی را از جمله مداخله‌های کارآمد برای بهبود روند درمان آن دانست.

دکتر «سها برویس»، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه اظهار کرد: سوختگی، به‌ویژه در درجات متوسط و شدید، علاوه بر آسیب بافتی اولیه، می‌تواند منجر به محدودیت حرکتی، کوتاهی عضلات و تاندون‌ها، اسکار‌های هیپرتروفیک، ضعف عضلانی و اختلالات عملکردی شود که در چنین شرایطی، فیزیوتراپی به عنوان یکی از ارکان اصلی درمان بیماران دچار سوختگی، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از عوارض ثانویه، بهبود عملکرد و افزایش کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

او اهداف فیزیوتراپی را شامل پیشگیری از عوارض ریوی، چسبندگی، بدشکلی‌های مفصلی و ایجاد اسکار، حفظ دامنه حرکتی و قدرت عضلات، اصلاح راستای وضعیت بدن و اختلالات ایجاد شده در راه رفتن فرد همچنین کنترل درد و ادم عنوان کرد و افزود: فیزیوتراپیست به عنوان بخشی از تیم درمانی در مدیریت افراد دچار سوختگی، مداخله‌های متعددی را به کار می‌گیرد.

به گفته این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تمرین‌های کششی و قرارگیری صحیح مفاصل در زمان استراحت، از مهم‌ترین روش‌های جلوگیری از بدشکلی و چسبندگی است.

دکتر برویس با اشاره به نقش تمرین‌های فعال، فعال_کمکی و غیرفعال در جلوگیری از خشکی مفاصل گفت: همچنین تمرین‌های تقویتی تدریجی، برای کمک به افزایش روند بهبودی بیمار، ضروری است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین کاربرد درمان‌های دستی مانند ماساژ تخصصی اسکار، استفاده از اسپلینت‌ها و مداخله‌های الکتروتراپی شامل لیزر، شاک ویو و اولتراسوند را در تسریع ترمیم پوست و مدیریت اسکار مفید خواند.

او یادآور شد: در نهایت باید تأکید کرد که اجرای به‌موقع و پیوسته برنامه‌های توان‌بخشی، نقشی اساسی در تسریع روند ترمیم بافتی داشته و می‌تواند بازگشت بیمار به فعالیت‌های روزمره و زندگی عادی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.