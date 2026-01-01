در سالروز میلاد باسعادت جوادالائمه(ع) و در آستانه روز پدر، مراسم جشن و شادمانی، با حضور جمعی از پدران و پسران همدانی در حسینیه امام همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آستانه روز پدر و تکریم مقام رفیع حضرت علی(ع)، جمعی از اهالی دارالمومنین، در جشن پدر و پسری با شعار دارالمومنین؛ پایگاه مهر و ایمان گرد هم آمدند.

هدف از این جشن، تاکید بر نقش بی‌بدیل پدر در کانون خانواده و تقویت پیوند عاطفی نسل‌ها در سایه آموزه‌های علوی بود.

این مراسم نمادی از ترویج فرهنگ احترام، مسئولیت و پیوند نسل‌ها در جامعه بود.

اهالی دارالمومنین همدان، با برگزاری این جشن معنوی، یک بار دیگر نشان دادند که گرمای کانون خانواده و احترام به مقام پدری، ریشه در عمیق‌ترین باور‌های دینی و فرهنگی این دیار تاریخی دارد.