به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی۵ روزه که از دیروز چهارشنبه ۱۰ دی در جاده‌های مازندران آغاز شده تا یکشنبه ۱۴ دی ادامه دارد.

سرهنگ هادی عبادی افزود: تردد انواع موتورسیکلت به غیر از موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز ترافیک از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۰ دی تا ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴ دی در محور‌های مواصلاتی مازندران ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس

سرهنگ عبادی با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج- چالوس، گفت: محدودیت یکطرفه مقطعی در صورت پرحجم بودن ترافیک در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، بنا به صلاحدید ماموران پلیس راه در مسیر رفت یا برگشت انجام می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت قطعی تردد در روز شنبه ۱۳ دی، گفت: محدودیت تردد به مقصد چالوس از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله بصورت کامل مسدود می‌شود، افزود: تردد خودرو‌ها از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه می‌شود و از ساعت ۲۴ این محدودیت پایان خواهد یافت.

سرهنگ عبادی ادامه داد: طی این مدت تردد از مسیر قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه به صورت یکطرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خوهد شد.

سرهنگ عبادی با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر‌ها از محور هراز، گفت: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، از رانندگانی که قصد تردد در محور‌های مواصلاتی استان را دارند، خواست در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.