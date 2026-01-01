به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام مصطفی آزادبخت در پی درگذشت مادر شهید سید حمید گودرزی (طباطبایی) به این شرح است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام سید حمید گودرزی (طباطبایی)

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان حاجیه خانم اقدس رسا، مادر بزرگوار شهید والامقام سید حمید گودرزی، از نمونه‌های صبر و ایثار، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه‌ی خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی‌مان باشد.

مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علو درجات برای آن بانوی مومنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نمائیم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهیدان حماسه آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.

مصطفی آزادبخت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان