برنامه های سالگرد شهادت حاج قاسم از امروز یازدهم دی در کرمان با برنامههای متنوع مردمی با شعار «ایرانمرد»آغاز میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،همزمان با مراسم اصلی، برنامههای فرهنگی متنوعی شامل نمایشگاههای عکس، ایستگاههای نقاشی کودک، پخش سرود و مداحی در میدانهای اطراف حرم تدارک دیده شده و مردم کرمان نیز همچون سالهای گذشته با نصب پرچم، پخش نذورات و استقبال از زائران، میزبانی پرشور را سازماندهی کردهاند.
موکبداران از سراسر کشور برای سه روز نخست هفته مقاومت در محل مسیرهای منتهی به گلزار شهدای کرمان در دامنه کوههای شیوشگان کرمان مستقر میشوند.
بنا به اعلام فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، امسال رویکردی متفاوت و عملیاتی در دستور کار قرار گرفته و شامل آزادی ۶۳ زندانی جرائم غیرعمد و توزیع هزار سری جهیزیه در کنار تولیدات گسترده رسانهای با محوریت حماسهآفرینیهای سردار دلها است.
سردار محمدعلی نظری گفت: سپهبد شهید سلیمانی همواره در مسیر احقاق حق مظلومان جهان مجاهدت کرد و به همین دلیل هر ساله در نقاط مختلف ایران و کشورهای مختلف، مردم بهصورت خودجوش و با عشق و ارادت خاصی مراسم بزرگداشت این شهید مقاومت را برگزار و در این آیین شرکت میکنند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: سه روز نخست این هفته به فعالیت مواکب اختصاص دارد و در چهار روز بعدی، برنامههای آیینی، اجلاسیهها و نمایش میدانی برگزار میشود.
وی، محور اصلی برنامههای ایام مقاومت را وطن و ایران دانست و افزود: هفته مقاومت امسال نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم پس از جنگ ۱۲ روزه است که تأکید ویژهای بر هویت ملی و مذهبی دارد.
سردار نظری به همزمان شدن ایام ششمین سالگرد سردار دلها با سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر اشاره کرد و گفت: همچنین در این راستا به منظور بهره گیری از اعتکاف و در راستای ترویج مکتب شهید سلیمانی برنامههایی، چون اجرای نمایش، پخش کلیپ، روایتگری، برگزاری مسابقات فرهنگی و تولید محتوای مرتبط با مکتب سلیمانی در دستور کار قرار دارد.
بگفته وی: ستاد مردمی با ۱۸ کارگروه در حوزههای خدماتی، فرهنگی، پشتیبانی، اسکان، مواکب، فضای مجازی، رویدادها، پویشها، مسابقات و جشنوارهها، برنامههای متعددی را از قبل، حین و بعد از هفته مقاومت اجرا میکند.
آیین هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی از امروز ۱۱ تا ۱۷ دی در کرمان برگزار میشود.