استاندار کرمان گفت: با شرایطی که ساختمان خانه شهر دارد وظیفه ماست که نسبت به ساماندهی آن اقدام کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سلسله نشستهای استاندار کرمان با اعضای شورای شهر کرمان و پیگیری مسائل و موضوعات شهر و مطالبات شهروندان، صبح پنجشنبه ۱۱ دیماه پیرامون تعیین تکلیف و ساماندهی "خانه شهر کرمان" گفتوگو و تصمیمگیری شد.
محمدعلی طالبی گفت: با شرایطی که ساختمان «خانه شهر» دارد و فراتر از اینکه مالکیت آن برای چه نهادی است و یا چه استفادهای داشته باشد؛ وظیفه ماست که نسبت به ساماندهی آن اقدام کنیم.
وی افزود: خانه شهر متعلق به مردم است و تمام مجوزها را میدهیم که شهرداری و شورای شهر، کار بازسازی و ساماندهی مجموعه را از همین امروز آغاز کنند
باید اولویت بودجه سال آینده را به حمل و نقل اختصاص داده، اما لازم است براساس مطالعات دقیق اقدامات صورت گیرد تا انتظارات برآورده شود.
شهرداری کرمان باید محور رویدادها در استان باشد و لازمه آن این است که در بودجه سال آینده جهش خوبی داشته باشیم.