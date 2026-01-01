مازندرانیها در بازارهای شلوغ استان این روزها در تکاپوی تهیه هدیه برای روز پدر هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یکی از مناسبتها تقویم ایران، روز پدر یا روز مرد است؛ روزی که بهانهای ارزشمند برای قدردانی از پدران و یادآوری نقش مهم آنها در خانواده به شمار میرود، فرصتی تا فرزندان با ابراز عشق، احترام و قدردانی، بخشی از زحمات بیوقفه عمیق و ماندگار پدران را جبران کنند
حامد گلی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با حضور در بازار نرگسیه و بازارهای مرکز استان تکاپوی مردم برای خرید هدیه روز مرد و پدر را به تصویر کشید