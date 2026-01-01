



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی بیان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر مراجعه ۴ نفر با سواری پژو پارس به عنوان مامور به درب ۲ منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهرستان لارستان دریافت و سریعا پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس در بررسی تکمیلی مطلع شدند که افراد مذکور اقدام به بازرسی از منازل نموده‌اند، اما هیچگونه سرقتی انجام نداده‌اند.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات میدانی مامورنما‌ها را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را دستگیر و در بازرسی از منازل متهمان ۳ قبضه کلت کمری، ۲ قبضه سلاح شکاری، دستبند فلزی، ۲ دستگاه جی پی اس و ۲ دستگاه خودرو دخیل در جرم را کشف کردند.

سرهنگ "رستمی" با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با مامور هر ارگان دولتی و انتظامی، حتما از آنان درخواست کارت شناسایی و حکم ماموریت کرده و در صورت مشاهده رفتار مشکوک از افراد مراجعه کننده، بلافاصله مراتب برای رسیدگی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.