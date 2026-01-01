پخش زنده
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی کمک به اقتصاد خرد و حمایت از کارگاههای تولید را راهکار رونق تولید دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی استان گفت: تورم، ناترازیها، رانتخواریها و فشار سنگین و بیامان دشمن در یک جنگ ترکیبی و نابرابر با ترفندهای مختلف مردم را دچار مشکل کرده است.
غلامرضا میرزایی افزود: مهمترین بخش اقتصاد چهارمحال و بختیاری را روستاییان عشایر و مشاغل خانگی با شغلهایی هم، چون قالی بافی، نمد و گلیم تشکیل میدهند که متاسفانه این مشاغل رو به فراموشی هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰ کارگاه تولید گز در شهر بلداجی، اشتغال صنعتگران صنعت جوش شهر هفشجان به عنوان مرکز جوش ایران در طرحهای صنعتی مهم کشور و رونق صنعت گلخانه داری، گفت: برای کمک به این مشاغل ارائه تسهیلات بانکی ضروری است.
میرزایی افزود: دشتهای ده گانه استان در حال خشک شدن هستند و کشاورزان برای نجات از این وضعیت به صنعت گلخانه روی آوردند، اما تعرفه سنگین گاز و نبود تسهیلات آنها را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفت: همچنین توسعه بادام و آبزی پروری در این استان نیازمند حمایت است.
نماینده مردم بروجن پیشنهاد کرد از سهامداران کارخانههای بزرگ واحدهای تولیدی فولاد بخواهید که دو سال سرمایه خود را هزینه نکنند فقط سرمایهگذاری کنند تا حداقل ۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
میرزایی گفت: مشکل آب شرب برای برخی از شهرها و روستاهایی که در مجاورت رودخانههای کارون زاینده رود و دز هستند موضوعی است که باید به آن توجه شود.
وی برای اعطای اعتبار یک و نیم همت برای طرح انتقال چشمه آب سفید به مردم شهرستان بروجن قدردانی کرد و تسریع در اجرای این طرح را خواستار شد.