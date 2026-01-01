پخش زنده
رویداد «انرژینو» با تمرکز بر ارائه تجربیات موفق سرمایه گذاران و با محور تسهیل سرمایهگذاری در حوزه انرژی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور عالی استاندار و نایب رئیس ستاد توسعه انرژی های تجدیدپذیر استان خراسان رضوی روز پنجشنبه در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری فصل اول رویداد روایتمحور انرژینو با عنوان «رویش» در مشهد گفت: این رویداد، روایتی از ۶ ماه تلاش و تجربه فعالان زیستبوم انرژی های تجدیدپذیر استان خراسان پس از آغاز پویش انرژینو است.
جواد خدایی با بیان اینکه انرژینو به ارائه دستاوردها و اقدامات مردم در بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و سرمایهگذاری در نیروگاههای پاک میپردازد، گفت: هدف اصلی این فصل انرژینو، نمایش تصویری واقعی از امکانپذیری مردمی و اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی با اشاره به آغاز پویش انرژینو از اوایل سال جاری بیان کرد: این پویش همزمان با تشکیل ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی آغاز شده و با هدف تقویت شبکه ارتباطی فعالان این حوزه و تسهیل همکاریهای جدید شکل گرفته است.
رئیس ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان خراسان رضوی تصریح کرد: انرژینو بستری مناسب برای تبیین فرصت های سرمایه گذاری، انتقال تجربه های موفق و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، کشاورزی و سرمایه گذاران علاقهمند به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
خراسان رضوی پیشرو در انرژی های تجدیدپذیر
خدایی در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی استان در حوزه تجدیدپذیرها بیان کرد: آمارهای منتشر شده در سطح کشور نشان میدهد که خراسان رضوی در حوزه تجدیدپذیرها یکی از استان های پیشتاز است و در صورت رفع موانع موجود به ویژه در بخش تأمین مالی، انجام فرآیند کار تسریع خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی بلندمدت استان در این زمینه ادامه داد: خراسان رضوی با هدف بهره برداری پیش از تابستان ۱۴۰۷، برنامه سه هزار مگاواتی توسعه نیروگاههای بادی و خورشیدی را در قالب پویش انرژینو دنبال میکند.
نایب رئیس ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: این برنامه سه ساله، بخش های خانگی، اداری، سرمایه گذاری، صنعت، تجاری و کشاورزی را در بر میگیرد و با ایجاد میز مشترک دستگاه های دولتی و بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
خدایی افزود: امروز در کنار رویداد انرژینو، میز خدمت ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر استان با حضور استاندار خراسان رضوی و مدیران ارشد استان و با هدف تسهیل، تسریع و رفع موانع سرمایهگذاری برپا شده است.
وی اظهار کرد: در این میز خدمت متقاضیان میتوانند به صورت حضوری، شفاف و بدون واسطه مسائل خود را در حوزه صدور مجوز، زمین، تأمین مالی و قراردادهای خرید و تهاتر برق پیگیری کنند و از راهنمایی مستقیم دستگاه های اجرایی، بانکها و نهادهای تصمیمگیر بهره مند شوند.
به گفته وی، همچنین کارگاه تخصصی «مدلهای نوین سرمایهگذاری و ابزارهای تأمین مالی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر» با حضور دکتر امیر دودابینژاد، معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا و دکتر زهره اولیا، مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا برگزار میشود که در آن چارچوب های جدید سرمایه گذاری، ابزارهای مالی بهروز و الزامات قانونی توسعه نیروگاههای خورشیدی تشریح می شود.