بنای تاریخی خانه امین لشکر در مسیر مرمت

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۰۹:۲۹
خبرهای مرتبط

شمارش معکوس بر پیکر نیمه جان عمارت امین لشکر

توقف فوری تخریب خانه تاریخی امین‌لشکر

اطلس سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی شهرداری تهران تهیه شد

پیگیری سرنوشت بنای تاریخی امین لشکر

۱۳ بنای تاریخی در تهران به فهرست آثار ملی اضافه شد

آغاز مرمت و بازسازی خانه تاریخی امین لشگر تهران

برچسب ها: بنای تاریخی ، مرمت بنای تاریخی ، آثار ملی ، دوره قاجار ، سازمان میراث فرهنگی کشور
 