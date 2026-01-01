به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدرضا قاضی با بیان اینکه امروز آسمان کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم رخ خواهد داد افزود: از اوایل شب افزایش ابر رخ خواهد داد و روز جمعه آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد شد و در برخی ساعات وزش باد انتظار می‌رود.

وی گفت: از اواخر وقت جمعه تا شنبه ظهر بارش پراکنده در سطح استان رخ خواهد داد که در مناطق مرتفع در غرب و جنوب استان بارش پراکنده برف انتظار می‌رود.

قاضی افزود: در روز‌های پنج‌شنبه و بخصوص روز جمعه در مناطق مرتفع در غرب استان وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که بیشینه سرعت باد در این مناطق در روز جمعه از ۷۵ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت؛ پیش از ظهر امروز و فردا شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی مهیا خواهد بود.