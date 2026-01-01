شهروند خبرنگار؛ گلایه از آبگرفتگی خیابانها و ورود فاصلاب به دریا
شهروند خبرنگاران مازندرانی با ارسال تصاویری از آبگرفتگی خیابانهای ساری و ورود فاصلاب به دریا گلایه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ شهروند خبرنگاران مازندرانی با ارسال تصاویری از آبگرفتگی خیابانهای در مرکز استان، ورود فاصلاب فریدونکنار به دریا، رهاشدن تیرهای چراغ برق در وسط خیابانهای بابل انتقاد کردند
شما میتوانید تصاویر و گزارشهای خود از هر شهر، محله و یا روستایی که در آن زندگی میکنید را از طریق پیام رسانها به شماره ۰۹۱۱۱۵۱۷۷۳۶ یا شناسه mazandaran_irib@ برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی و تایید به نام ارسال کننده در بخشهای خبری و شبکههای اجتماعی خبرگزاری صداوسیمای مازندران منتشر شود
لطفا در صورت امکان، شماره تلفن خود را نیز بگذارید تا در صورتی که سؤالی درباره فایل شما داشتیم، بتوانیم با شما تماس بگیریم.
برای ارسال سوژههای خود کافی است به روش زیر عمل کنید از طریق شناسه mazandaran_irib@ وارد صفحات مجازی شده و تصاویر را برای ما ارسال نمایید