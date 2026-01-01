پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری و دادستان دشت آزادگان در نشستی مشترک با حضور در جمع سران قبایل و عشایر در مسجد بلال سوسنگرد، بر اهمیت نقش معتمدان محلی در حفظ امنیت، پیشگیری از وقوع جرایم و حلوفصل اختلافات تأکید کرد. این دیدار با هدف تقویت تعامل دستگاه قضایی با ساختارهای اجتماعی سنتی منطقه برگزار شد.
در این دیدار جاسم جنادله ضمن تقدیر از همکاری بزرگان عشایر در حل و فصل اختلافات، همکاری مستمر آنان با دستگاه قضایی را کلیدیترین عامل در پیشگیری از وقوع جرایم و صلح و سازش دانست.
وی با تأکید بر اینکه هیچ نعمتی بالاتر از امنیت و سلامتی نیست، به چالشهای اصلی منطقه اشاره کرد و گفت: اصرار بر رسوم غلطی همچون استفاده از سلاح و تیراندازی در مراسم که در مواردی به وقوع قتل و اختلافات طایفهای، منجر میشود، آرامش منطقه را مختل میسازد.
جنادله تصریح کرد: به دلیل بافت عشیرهای، اصل شخصی بودن مجازات گاهی نادیده گرفته شده و افراد بیگناهی صرفاً به دلیل خویشاوندی متضرر میشوند.
وی مؤثرترین راهکار مقابله با تیراندازیهای غیرمجاز را فرهنگسازی مناسب توسط سادات، شیوخ، بزرگان طوایف و سازمانهای مردمنهاد دانست.
وی همچنین به معضل اختلافات خانوادگی و طلاق اشاره کرد و آن را یک آسیب فرآیندی نیازمند همسویی تمامی نهادهای متولی خواند.
این مقام قضایی مهمترین عوامل طلاق در این شهرستان را عدم مهارتهای زندگی از جمله کنترل خشم و حل مسأله و همچنین دخالت اطرافیان، مشکلات اقتصادی، اعتیاد، و طلاق عاطفی برشمرد و بر لزوم ارائه مشاوره و آموزشهای لازم پیش از ازدواج توسط بزرگان و نهادهای ذیصلاح تأکید کرد.
محسن صادقیان دادستان دشت آزادگان نیز با تأکید بر جایگاه ریشسفیدان، بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در راستای تحقق عدالت و صلح و سازش تأکید کرد.
در پایان نشست، تعدادی از سران قبایل و عشایر به بیان دیدگاهها و مسائل موجود پرداختند و آمادگی کامل خود را برای همکاری با دستگاه قضایی جهت ارتقای نظم و امنیت اجتماعی اعلام کردند.