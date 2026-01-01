پخش زنده
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: صنعت بستهبندی از نظر توان تولیدی در وضعیت خوبی قرار دارد و با تأمین بهموقع مواد اولیه و حمایت هدفمند، میتواند به یکی از مزیتهای اصلی صادراتی کشور تبدیل شود.
آقای امیر سامان اسفندیاری در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، بستهبندی را «فروشنده خاموش» کشور دانست و افزود: هر جا در تجارت نگاه کنیم، بستهبندی نقش بسیار مهمی در ساختار توزیع کالایی کشور دارد. صنعت چاپ و بستهبندی نهتنها در حوزههای آموزشی، بلکه در بخشهای پزشکی، دارویی و سایر جنبههای زندگی روزمره حضور مؤثر دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در این حوزه افزود: یکی از نقاط قوت کشور در حوزه صادرات میتواند صنعت بستهبندی باشد و امیدواریم حمایتهای لازم از این صنعت صورت بگیرد. در این مسیر، چند وزارتخانه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت و همچنین بانک مرکزی نقش متولی دارند تا مواد اولیه مورد نیاز این صنعت بهموقع تأمین شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان اینکه صنعت بستهبندی از نظر توان تولیدی وضعیت بسیار خوبی دارد، تصریح کرد: به شرط فراهم شدن امکان تأمین نهادههای تولید، این صنعت میتواند عملکرد مطلوبتری داشته باشد. هرچند فعالیتهای خوبی انجام شده، اما تا رسیدن به یک حد قابل قبول هنوز فاصله داریم. اما اتفاقات مثبتی از جمله ورود شرکتهای دانشبنیان و فعال شدن مجموعههایی در زمینه تأمین تجهیزات و قطعات در حال وقوع است.
اسفندیاری با اشاره به فاصله فناوریهای موجود میان ایران و جهان گفت: بخشی از این فاصله به حوزههای هایتک مربوط میشود، اما در بخشهایی که فناوری پیچیدهتری ندارند، داخلیسازی در حال انجام است. آمار دقیقی از میزان داخلیسازی ماشینآلات وجود ندارد، اما برآورد میشود تا حدود ۴۰ درصد امکان داخلیسازی وجود داشته باشد. تقویت دانشبنیانها میتواند به کاهش این فاصله فناوری کمک کند تا در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی در ادامه با تأکید بر نقش راهبردی بستهبندی در زنجیره توزیع و صادرات گفت: ما به کشورهای منطقه صادرات داریم و حتی در بخش سلولزی و کاغذی به چین و اروپا نیز صادرات انجام دادهایم. با وجود شرایط تحریم، اگر این محدودیتها وجود نداشت، صنعت بستهبندی و محصولات وابسته میتوانست بخشهای گستردهتری از بازارهای جهانی را پوشش دهد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به نقش هنر در بستهبندی ادامه داد: بستهبندی فقط صنعت نیست و هنر هم در آن نقش بسیار مهمی دارد. ایرانیها از توانایی هنری بالایی برخوردارند و تلفیق هنر با صنعت میتواند اثرگذاری محصولات ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد.
اسفندیاری درباره کیفیت محصولات داخلی گفت: با اطمینان میتوان گفت که محصولات بستهبندی کشور در بسیاری از موارد قابل رقابت هستند، هرچند در برخی بخشها تازه کار آغاز شده است. همانطور که در سایر صنایع به تولیدکنندگان داخلی فرصت داده شد تا مسیر بهبود را طی کنند، در این حوزه نیز باید زمان لازم به تولیدکننده داده شود تا اشکالات برطرف شود.
وی با اشاره به تجربه تولید کتب درسی افزود: در ابتدای کار مشکلات زیادی وجود داشت، اما به مرور این اشکالات رفع شد و به سطح قابل قبولی رسید. امیدواریم در زمینه مقوا و سایر محصولات نیز از نظر کیفی به جایی برسیم که هم تولید داخل تقویت شود و هم رضایت مصرفکننده تأمین شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد جلد کتابهای درسی از منابع داخلی تأمین میشود که نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در این بخش و ظرفیت بالای تولید داخل است.