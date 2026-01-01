پخش زنده
امروز: -
پویش ملی کاشت درخت به مناسبت ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا رهایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از برگزاری پویش ملی «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» همزمان با روز پدر و فرخنده زادروز امیرالمؤمنین (ع) خبر داد و گفت: این پویش به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی پدر معنوی استان برگزار میشود.
وی گفت: در پویش «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» نهالهایی با اقلیم آب و هوای استان کاشته خواهد شد؛ و در برخی از شهرستانها هم بذر تاغ بصورت بذر پاشی و کپه کاری کشت میشود.
وی افزود: پویش کاشت درخت در ساعت ۹ صبح روز ۱۳ دیماه برگزار میشود و هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ کاشت و نگهداری درخت و گرامیداشت یاد و نام شهدای عزیز است.
بر این اساس محل کاشت درخت در روز پدر در شهرستان های استان سمنان به این شرح است :
گرمسار: دانشگاه آزاد واحد گرمسار
شاهرود: بخشداری بیارجمند
سمنان : پارک جنگلی سوکان
میامی: مزار روستای استرخو
دامغان: اداره بهزیستی دامغان
آرادان:مدرسه سمیه
سرخه: روستای امامزاده عبدالله
شهرستان مهدیشهر: بیمارستان ۱۵ خرداد