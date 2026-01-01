پویش ملی کاشت درخت به مناسبت ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر در استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا رهایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از برگزاری پویش ملی «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» همزمان با روز پدر و فرخنده زادروز امیرالمؤمنین (ع) خبر داد و گفت: این پویش به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی پدر معنوی استان برگزار می‌شود.

وی گفت: در پویش «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» نهال‌هایی با اقلیم آب و هوای استان کاشته خواهد شد؛ و در برخی از شهرستان‌ها هم بذر تاغ بصورت بذر پاشی و کپه کاری کشت می‌شود.

وی افزود: پویش کاشت درخت در ساعت ۹ صبح روز ۱۳ دی‌ماه برگزار می‌شود و هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ کاشت و نگهداری درخت و گرامیداشت یاد و نام شهدای عزیز است.

بر این اساس محل کاشت درخت در روز پدر در شهرستان های استان سمنان به این شرح است :

گرمسار: دانشگاه آزاد واحد گرمسار

شاهرود: بخشداری بیارجمند

سمنان : پارک جنگلی سوکان

میامی: مزار روستای استرخو

دامغان: اداره بهزیستی دامغان

آرادان:مدرسه سمیه

سرخه: روستای امامزاده عبدالله

شهرستان مهدیشهر: بیمارستان ۱۵ خرداد