به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اصلاح ساختار، کوچک‌سازی، حذف وظایف موازی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار است؛ به‌گونه‌ای که هیچ آسیبی به امنیت غذایی کشور وارد نشود.

غلامرضا گل‌محمدی در بازدید از مراکز پرورش بذر هیبرید جیرفت افزود: بازنگری ساختاری سازمان تحقیقات انجام شده و پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب در هیات امنای سازمان، ظرف یک ماه آینده در شورای عالی اداری مطرح شود.

وی مساله محوری را رویکرد اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مساله محوری دانست وافزود: چالش‌هایی مانند بحران آب، تغییر اقلیم، تامین بذر، آفات و بیماری‌ها، در سطح ملی و هم در سطح استانی پیگیری می‌شود و جنوب استان کرمان به‌ علت نقش راهبردی در تامین امنیت غذایی کشور، اولویت دارد.

گل‌محمدی با اشاره به اجرای طرح کلان «حضور هیبرید» در حوزه بذر گفت: تا خرداد سال آینده چهار رقم بذر هیبرید فلفل معرفی خواهد شد و ظرف یک سال آینده نیز چهار رقم بذر هیبرید خیار به مرحله معرفی می‌رسد.

وی افزود: این ارقام علاوه بر قیمت مناسب‌تر، در ارزیابی‌های اولیه از نظر کیفیت و عملکرد شرایط بهتری نشان داده‌اند و هدف سازمان، نفوذ این بذرها در عرصه تولید و حرکت سریع به سمت تجاری‌سازی است.