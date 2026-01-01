بازاریان، اصناف و فعالان اقتصادی مراغه با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام پایبندی به آرامش و قانون‌مداری خواستار ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اصناف، اتحادیه‌های صنفی و فعالان اقتصادی مراغه با انتشار بیانیه‌ای بر نقش ریشه‌دار و اثرگذار خود در اقتصاد کشور تاکید کردند و خواستار حفظ آرامش، ثبات اقتصادی و امنیت بازار شدند.

بازاریان، اصناف و فعالان اقتصادی مراغه اعلام کردند در شرایطی که دشمن قصد برهم زدن آرامش را دارد بازاریان مراغه اجازه نخواهند داد جریان‌های منافق به نام بازاری موجب بی ثباتی جامعه شوند.

امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر حق قانونی بیان مطالبات صنفی بر کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار تاکید کردند.

آنها خواستار تدابیر کارشناسی مسئولان برای کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم شدند.