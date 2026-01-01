به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، شعب رسیدگی بدوی استان با رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان، بیش از چهار هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال محکومیت برای متخلفان صادر کرده‌اند.

علی محدثی‌نژاد افزود: تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه بخش اصلی قاچاق کالا، گران‌فروشی و کم‌فروشی کالا‌ها و خدمات و تخلفات بهداشتی و به خصوص موارد مرتبط با حفظ سلامت عمومی است.

وی گفت: این اداره با استفاده از ابزار‌های قانونی، به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات، نظارت بر قیمت‌ها و کنترل کیفیت کالاها، اقدامات قاطعانه‌ای را در سطح استان انجام می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: در بازه زمانی ۹ ماه گذشته هشت هزار و ۳۶۲ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و هشت هزار و ۹۶۸ پرونده نیز رسیدگی و مختومه اعلام شده است.

محدثی نژاد گفت: در حوزه کالا و خدمات، تعداد ۲ هزار و ۱۰۳ پرونده به شعب بدوی وارد و ۲هزار و ۱۴۲ پرونده مختومه شده و هیچ پرونده‌ای به‌عنوان مانده گزارش نشده است و درصد عملکرد ۱۰۱.۹ درصد ثبت شده و مبلغ ریالی محکومیت‌های صادره به ۴۸۴ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال رسیده است.

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز در ۹ ماه گذشته پنج هزار و ۹۶۷ پرونده وارده و ۶ هزار و ۵۳۳ پرونده مختومه شده که نشان از عملکرد ۱۰۹.۵ درصدی دارد و متخلفان به ۳ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز تعداد ۲۹۲ پرونده وارد شعب بدوی شده که تمامی این پرونده‌ها مختومه شده است، در این بخش با عملکرد ۱۰۰ درصدی، متخلفان به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

محدثی نژاد افزود: علاوه بر این، به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات جدید و تقویت نظارت بر بازار، این اداره با همکاری دستگاه‌های نظارتی دیگر، اقدامات پیشگیرانه نیز انجام داده است.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، از جمله احتکار، گران‌فروشی یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.