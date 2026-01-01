به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در جلسه تعاملی با دادستان مرکز استان یزد، با اشاره به افزایش برخی تخلفات مخاطره آمیز خودرو‌هایی که با تغییر وضعیت غیرمجاز، استفاده از چراغ‌های زنون و ایجاد آلودگی صوتی، آرامش و ایمنی شهروندان را بر هم میزنند، نسبت به برخورد جدی با آنها تاکید گردید.

وی افزود: پلیس راهور با حمایت دستگاه قضایی، هیچگونه اغماضی در برخورد با خودرو‌های پرخطر نخواهد داشت و این دسته از وسایل نقلیه، ضمن توقیف، برابر قانون به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به نقش مدیریت شهری در کاهش تصادفات تصریح کرد: یکی از محور‌های مهم این نشست، پیگیری الزام شهرداری‌ها برای اجرای مصوبات شورای ترافیک و رفع نقاط حادثه خیز بود که اجرای دقیق آنها می تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات و تلفات جاد‌های داشته باشد.

دستوار ادامه داد: همکاری مستمر پلیس، دستگاه قضایی و شهرداری ها، لازمه ایجاد شهری ایمن، آرام و قانونمدار است و پلیس راهور با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.