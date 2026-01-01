نمایندگان مازندران در هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال، فردا به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران، فردا جمعه ۱۲ دی‌ماه با ۱۲ دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

سه تیم کود گلفام آمل، تهران بیشه چمستان و نیروانا آمل به عنوان نمایندگان مازندران در این مسابقات، فردا مقابل حریفان به میدان می‌روند.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

کود گلفام آمل- عقاب نهاجا

آمل – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶

ناظر فنی: محمد پژوه، ناظر داوری: مسعود یزدان پناه، داور اول: مرتضی حسن علایی و داور دوم: رضا حاجی نژاد

تهران بیشه چمستان – کاسپین شهر بهشت

چمستان – سالن چند منظوره چمستان، ساعت ۱۶

ناظر فنی: عباس امانی، ناظر داوری: عیسی مخدومی، داور اول: احمد افشار و داور دوم: عیوض جوانشیر

شوکا شور دماوند – نیروانا آمل

دماوند – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: منصور کاشی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: حمیدرضا رسولی

مس سونگون – روژمیوه زریبار مریوان

تبریز – سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶

ناظر فنی: عزیز پرتوی، ناظر داوری: مرحمت ناصری، داور اول: هادی تیموری و داور دوم: تورج اصلانپور

نفت تهرانسر- رعد پدافند تهران

تهران – سالن پژوهشگاه، ساعت ۱۶

ناظر فنی: فریدون فرزانه، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: ابراهیم فیروزی و داور دوم: صادق ذکایی

نیروی زمینی – مقدم قزوین

تهران – سالن شهید پور کاوه، ساعت ۱۶

ناظر فنی: حسن معدن نژاد، ناظر داوری: جواد جاودانی، داور اول: محمد نیک سرشت و داور دوم: سید احمد موسوی

گل گهر سیرجان – مجتمع ملل اردبیل

سیرجان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۷:۳۰

ناظر فنی: مرتضی فاخران، ناظر داوری: رضا قلی انگالی، داور اول: امید فولادی وندا و داور دوم: امیر امینی

مس کرمان – شهید املاکی لنگرود

کرمان – سالن تربیت، ساعت ۱۶

ناظر فنی: داود مظفری، ناظر داوری: سعید محفوظی، داور اول: مجتبی نعمتی و داور دوم: علی فتاحی

پارس مهر فارس – امیر کبیر اراک

شیراز- سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

ناظر فنی: بیژن صفیری، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: مهدی توکلی و داور دوم: جمال احمدی

ملوان تهران – افق قم

تهران – سالن خانه والیبال، ساعت ۱۶

ناظر فنی: محی الدین کابله سوری، ناظر داوری: محمد علی نظام دوست، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: حامد گرجی

مناطق نفت خیز جنوب – مس شهر بابک

اهواز – سالن امام رضا (ع)، ساعت ۱۶

ناظر فنی: رسول پیمانی، ناظر داوری: احمدرضا محضری، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: جلال بنکدار

طلایی پوشان ورامین – بنیس شبستر تبریز

ورامین – سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

ناظر فنی: اسماعیل معدن پیشه، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: میلاد افشار