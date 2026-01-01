



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ "عظیم‌اله کرمی" در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان و برخورد قاطع با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، پلیس نی ریز با اجرای مستمر طرح‌های برخورد با سوداگران مرگ در پاییزماه سال جاری به آمار چشمگیری در کشفیات مواد مخدر دست یافت.

وی افزود: ماموران انتظامی این فرماندهی با تلاش‌های شبانه‌روزی و با اجرای برنامه‌ریزی‌های هدفمند، موفق به کشف یک تن و ۴۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر شده‌اند که افزایش ۲۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: افزایش ۱۱ درصدی دستگیری قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر و ۳۰ درصدی جمع آوری معتادان متجاهر از دیگر نتایج این طرح‌ها بود.



