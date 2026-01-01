پخش زنده
فرمانده انتظامی نیریز از افزایش ۲۳۷ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ "عظیماله کرمی" در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان و برخورد قاطع با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، پلیس نی ریز با اجرای مستمر طرحهای برخورد با سوداگران مرگ در پاییزماه سال جاری به آمار چشمگیری در کشفیات مواد مخدر دست یافت.
وی افزود: ماموران انتظامی این فرماندهی با تلاشهای شبانهروزی و با اجرای برنامهریزیهای هدفمند، موفق به کشف یک تن و ۴۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدهاند که افزایش ۲۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
فرمانده انتظامی نیریز گفت: افزایش ۱۱ درصدی دستگیری قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر و ۳۰ درصدی جمع آوری معتادان متجاهر از دیگر نتایج این طرحها بود.