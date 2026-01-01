رئیس‌جمهور در جمع فعالان سیاسی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه دولت قصد حذف یارانه‌ها را ندارد، گفت: برای رفع مشکلات، ارز دولتی به جای ابتدای زنجیره تولید، به انتهای آن منتقل و یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آقای پزشکیان در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات حوزه نهاده‌های دامی اظهار داشت: برای حل این معضلات، دلار را به آخر زنجیره تولید واگذار می‌کنیم و ارز دولتی را به مصرف‌کننده واگذار خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام به معنای قطع حمایت‌های دولتی نیست، افزود: ما یارانه را حذف نمی‌کنیم، بلکه یارانه را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهیم. یارانه معادل ۱۰ میلیارد دلار است که باید به پایان زنجیره واگذار شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در حال حاضر از رانت بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: هر کسی دلار ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی می‌گیرد، از رانت استفاده می‌کند. ما تاکنون ۱۸ میلیارد دلار یارانه داده‌ایم که با این اعتبار می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم تا همه سفره‌های مردم یکسان شود.

اصلاحات مدیریتی بر مبنای نظرات کارشناسی

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتصابات و مدیریت تخصصی اشاره کرد و گفت: با وجود نظرات شخصی گروه‌های مختلف، ما بر اساس نظر‌های کارشناسان یک نفر را برای مدیریت سوخت و یکی را برای بانک انتخاب کردیم.

وی با اشاره به اینکه در صنعت کشاورزی و سطوح مدیریتی باید به دنبال فرد متخصص باشیم، خاطرنشان کرد: ما تا جایی که از دستمان برآمده، مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها را اصلاح کردیم و این روند ادامه دارد.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه سرمایه و امکانات کافی در کشور وجود دارد، اما باید درست اعمال شود، از سیاستمداران درخواست کمک کرد و گفت: از شما می‌خواهیم که با سیاست درست، حق را به حقدار برسانیم. اگر جهت و سیاستمان حل گره‌های مردم باشد، این سیاست ماندنی خواهد بود.

لزوم پرهیز از اختلافات داخلی با محوریت حق‌مداری

رئیس‌جمهور در ادامه، برگزاری جلسات سیاسی با هدف حل مشکلات سیاسی را در حقیقت کمکی به رفع مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: دولت حتی از ذخیره کشور هم شده هزینه می‌کند تا مشکلات اقتصادی برطرف شود.

وی با اشاره به مبانی اعتقادی خود در اداره امور گفت: من به عنوان یک مسئول، آیه‌های قرآن را در زندگی و مدیریت، راه هدایت، دلیل محکم و شاهد می‌دانم.

پزشکیان با تأکید بر لزوم وفاق و پرهیز از تنش، اظهار داشت: اگر حق را بپذیریم هیچ‌گاه نباید در کشور با همدیگر اختلاف داشته باشیم. هیچ دلیلی ندارد ما در کشور با همدیگر اختلاف داشته باشیم مگر اینکه بر مدار حق و حقیقت حرکت کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه تکذیب‌ها و جعل‌ها همیشه به خاطر ناآگاهی‌ها بوده است، نسبت به اجرای عدالت هشدار داد و تأکید کرد: هر سیاستی در کشور بی‌عدالتی را پیاده کند، آن سیاست محکوم به مرگ است.