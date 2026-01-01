به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این پلنگ نر شش‌ساله‌ اوایل دی ماه در محدوده شمالی شهر شهمیرزاد مشاهده شده بود و هفتم دی ماه با هدف بررسی وضعیت سلامت و ایمن‌سازی منطقه، زنده‌گیری شد.



سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: پس از انجام کامل معاینات تخصصی و اطمینان از سلامت این پلنگ، حیوان در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شد.

وی افزود: این پلنگ طی مدت نگهداری موقت، تحت پایش و بررسی‌های دامپزشکی و تخصصی قرار داشت و هیچ‌گونه نشانه‌ای از بیماری یا مشکل جسمی در آن مشاهده نشد، به گفته وی ، به‌منظور پایش دقیق‌تر وضعیت و تحرکات پلنگ پس از رهاسازی، این حیوان به گردنبند رادیویی مجهز شد تا امکان رصد علمی و مدیریت بهتر آن در زیستگاه طبیعی فراهم شود.