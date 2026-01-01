

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف گاز در روز‌های سرد سال، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی را مهم‌ترین راهکار عبور از فشار بر شبکه گاز کشور دانست.

هژبر جوادی، با بیان اینکه در فصل سرد، بیش از ۷۵ درصد گاز کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع مصرف می‌شود، گفت: این میزان مصرف، فشار سنگینی بر شبکه سراسری گاز وارد می‌کند و در چنین شرایطی ناگزیر محدودیت‌هایی برای صنایع و حتی نیروگاه‌ها اعمال می‌شود.

او با اشاره به مشارکت موفق مردم مازندران در طرح‌های مدیریت مصرف، ادامه داد: سال گذشته با اجرای پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و همراهی کم‌نظیر مردم، استان مازندران موفق به کسب مقام نخست کشور شد که حاصل آن بیش از ۸۰ میلیارد تومان جوایز و تجهیزات کم‌مصرف از جمله بخاری‌ها و پکیج‌های راندمان بالا برای مردم بود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با دعوت از مردم برای مشارکت فعال در سامانه نبض انرژی افزود: این سامانه با هدف ترویج مصرف بهینه طراحی شده و مردم با ثبت دقیق اطلاعات می‌توانند ضمن کمک به پایداری شبکه گاز، از مشوق‌ها و جوایز در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شوند.

جوادی به اقدامات زیرساختی انجام‌شده برای تقویت شبکه گاز استان اشاره کرد و گفت: خط لوله ۳۰ اینچ حدفاصل نور تا کلارآباد به طول ۷۴ کیلومتر به‌تازگی گازدار شده و نقش مهمی در افزایش ذخیره و پایداری شبکه خواهد داشت.

او افزود: با ارتقای ظرفیت ایستگاه تقویت فشار رامسر و افزایش ۹ میلیون مترمکعبی توان آن، شرایط عبور از زمستان امسال به مراتب بهتر شده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی بیش از آنکه کمبود گاز باشد، ناشی از بد‌مصرفی است، ادامه داد: عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان، استفاده از تجهیزات گرمایشی کم‌بازده و ضعف فرهنگ مصرف سه عامل اصلی اتلاف انرژی در کشور است و اصلاح این موارد می‌تواند بخش قابل توجهی از چالش‌ها را برطرف کند.

وی فرهنگ‌سازی را محور اصلی مدیریت مصرف دانست و گفت: با همکاری دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و نهاد‌های فرهنگی، می‌توان از سنین پایین، فرهنگ صحیح مصرف انرژی را نهادینه کرد تا پایداری شبکه گاز و امنیت انرژی کشور تضمین شود.