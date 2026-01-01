شبکه مستند، فیلم «تلاش‌های آقای شیری» را فردا ساعت ۲۱ پخش و جمعه ساعت ۱۱ بازپخش می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سال‌ها فعالیت هنری و کارنامه حرفه‌ای محمد شیری بازیگر پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما موضوع این فیلم است.

«پرونده باز» به زودی از شبکه افق پخش می‌شود.

این مجموعه ۵ قسمتی پرونده ارتباط و مذاکره ایران با آمریکا از زمان ملی شدن صنعت نفت تا پس از مذاکرات برجام را بررسی می‌کند.

فصل هفتم برنامه «زندگی پس از زندگی» برای ماه رمضان ۱۴۰۵ آماده پخش می‌شود.

کشاورزی فنلاندی برای دفاع از کشورش همسر و فرزندانش را تنها می‌گذارد.

این داستان مجموعه ۴ قسمتی سرباز گمنام است که شبکه چهار پخش آن را از ۱۳ دی ساعت های ۸‌ا و ۱۱ آغاز می‌کند.