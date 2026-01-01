یک انبار غیرقانونی نگهداری و فروش اینترنتی دارو‌های لاغری، چاقی و جنسی در شیراز تعطیل شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،معاون غذا و دارو دانشگاه از شناسایی و تعطیلی یک انبار غیرمجاز خبر داد که به صورت سازمان‌یافته اقدام به نگهداری، بسته‌بندی و فروش اینترنتی دارو‌های غیرمجاز چاقی، لاغری و دارو‌های جنسی می‌کرد.

دکتر «محمدجواد خشنود» با اعلام این خبر گفت: در پی رصد مستمر فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی، کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق کالا‌های سلامت‌محور معاونت غذا و دارو موفق شدند یک انبار غیرمجاز را شناسایی کنند که در آن مقادیر قابل توجهی از دارو‌های غیرمجاز و فاقد مجوز، به‌ویژه دارو‌های مرتبط با چاقی، لاغری و دارو‌های جنسی نگهداری و برای فروش اینترنتی آماده‌سازی می‌شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متخلفان پس از بسته‌بندی این دارو‌ها در شرایطی کاملاً غیربهداشتی، اقدام به عرضه و ارسال آنها به صورت اینترنتی و از طریق پلتفرم‌های آنلاین برای مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور می‌کردند؛ اقدامی که می‌توانست سلامت شهروندان را به‌طور جدی به خطر اندازد.

معاون غذا و دارو تصریح کرد: عملیات شناسایی و پلمب این انبار با حضور نماینده دادستانی، با دستور مقام قضایی و با مشارکت نیروی انتظامی انجام شد و محل مذکور با دستور قضایی تعطیل شد.

دکتر خشنود ادامه داد: در جریان این اقدام قانونی، مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط و عوامل اصلی این فعالیت غیرقانونی جهت تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و دستگیر شدند.

وی در پایان با هشدار جدی به شهروندان تأکید کرد: دارو‌های مورد نیاز باید صرفاً از داروخانه‌های مجاز تهیه شود و خرید دارو از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و منابع نامعتبر می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری برای سلامت افراد به همراه داشته باشد. از مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه فروش غیرمجاز دارو و کالا‌های سلامت‌محور در فضای مجازی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود.