معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا گفت: شاهد کاهش نیروی مقاومت در نوار غزه نیستیم، اما ادامه وحشت صهیونیستها از قدرت حماس مشهود است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «رسول سناییراد» با اشاره به نقش محوری سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» در تقویت جبهه مقاومت، اظهار داشت: تجربیات دوران دفاع مقدس، اشراف به مسائل منطقهای و اعتماد به مقاومت مردمی، از عوامل کلیدی اثرگذاری اقدامات حاج قاسم در سازماندهی، تسلیح، آموزش و طراحی عملیاتهای راهبردی برای مقاومت بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: این نقش محوری و تعیینکننده، کینه صهیونیستها و حامیان تروریسم تکفیری را برانگیخت و منجر به شهادت مظلومانه این قهرمان مبارزه با تروریسم به دست مدعیان دروغین آن شد که خود، گواه برآورد دقیق دشمن از جایگاه محوری این شهید عزیز است.
وی در ارزیابی توانمندیهای محور مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی، گفت: در رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی و متحدان آن که آمریکا نیز در آن مداخله دارد، اگرچه ضربات متقابلی وارد شده است، اما شاهد کاهش نیروی مقاومت در نوار غزه نیستیم و به سرعت جایگزینسازی صورت میگیرد. همچنین امروز شاهد ادامه وحشت صهیونیستها از قدرت حماس هستیم.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در ادامه با اشاره به مهمترین دستاوردهای مقاومت تصریح کرد: مقاومت تجارب جدید و ارزشمندی از درگیری مستقیم با رژیم صهیونیستی کسب کرده و بخشی از طرحها، تکنیکها و تاکتیکهای دو دهه اخیر این رژیم را افشا ساخته است.
سردار سناییراد با بیان اینکه عملکرد مقاومت، موجب افزایش حمایتهای جهانی از آرمان فلسطین و تنفر عمیق از رژیم صهیونیستی شده است، افزود: جنایتهای رژیم صهیونیستی نهتنها امنیت فلسطینیان، بلکه امنیت یهودیان را نیز به مخاطره انداخته و بحران موجودیت این رژیم را عمق بخشیده است. هرگونه تلاش آمیخته با شقاوت صهیونیستها، تنها به تعمیق بیشتر این بحران میانجامد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در پایان خاطرنشان کرد: امروز مقاومت با دستی پُر و تجربیاتی گرانبها با قدرت به راه خود ادامه میدهد و رژیم صهیونیستی را با چالشهایی بنیادین روبهرو ساخته است.