رئیسجمهور در حکمی نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب فرزین به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهرهمندی از ظرفیت صاحبنظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمدرضا فرزین
نظر به مراتب تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سند ملی برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهرهمندی از ظرفیت صاحبنظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران