به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما را از چالش‌های مهم جنوب کرمان اعلام کرد وافزود: با اجرای طرح کلان تحقیقاتی و به‌کارگیری شیوه نامه های علمی در باغات الگویی، میزان آلودگی از ۱۰۰ درصد به صفر درصد کاهش یافته است.

علیرضا گل محمدی تاکید کرد: خرما محصولی استراتژیک، صادراتی و منبع اصلی معیشت کشاورزان منطقه است و کنترل آفات آن نقش مستقیمی در پایداری تولید دارد.

وی از استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای شناسایی زودهنگام آفات خبر داد و گفت: این فناوری‌ها امکان تشخیص بیماری‌ها را در مراحل اولیه فراهم می‌کند؛ موضوعی که در آفات پنهان اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اعلام راه‌اندازی مرکز پایش تولید کشاورزی و افتتاح سخنگوی هوشمند بخش کشاورزی افزود: این سامانه با اتکا به داده‌های علمی داوری‌شده، به‌صورت صوتی پاسخگوی کشاورزان است و برنامه‌ریزی شده طی یک سال آینده در قالب وب و اپلیکیشن تلفن همراه توسعه یابد.

گل محمدی گفت:کشور در تولید بذر پایه به حدود ۹۸ درصد خودکفایی رسیده و در حوزه بذر هیبرید نیز هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه دستیابی به ۵۰ درصد خودکفایی است که تاکنون حدود ۱۰ درصد آن محقق شده است.

بگفته وی اکنون یهزار و ۲۵۰ نفر از اعضای هیات علمی سازمان به‌عنوان محقق معین در استان‌ها در کنار کشاورزان حضور دارند و برنامه ایجاد بیش از ۵۰ هزار مزرعه الگویی با مشارکت کشاورزان پیشرو در دستور کار است.