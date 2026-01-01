به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط‌عمومی سپاه خوزستان، دهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در سالن اجتماعات ۵ آذر تهران برگزار شد.

این مراسم با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج، نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های اردبیل و البرز و جمعی از فرماندهان و معاونان سپاه‌های استانی همراه بود.

در این جشنواره، بر اساس ارزیابی عملکرد یک‌ساله اقشار مختلف بسیج، برترین‌های کشوری معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در میان هیات‌های اندیشه‌ورز، هیات بسیج رسانه سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان توانست رتبه نخست کشوری را کسب کند و به عنوان موفق‌ترین هیات اندیشه‌ورز کشور شناخته شود.

پیش از این نیز در آذرماه سال جاری جشنواره مالک اشتر سپاه ولی عصر (عج) و بسیج در خوزستان با حضور فرماندهان سپاه، مسئولان استانی و جمعی از بسیجیان نمونه در اهواز برگزار و سازمان بسیج رسانه استان به‌عنوان برترین قشر ستادی معرفی شد.

سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان برای چهارمین سال متوالی موفق شد در ارزیابی‌های کشوری جشنواره مالک اشتر رتبه ممتاز و عنوان استان برتر را کسب کند؛ دستاوردی که به گفته دبیر اشراف سپاه استان، حاصل تلاش جمعی مدیران، نخبگان و متخصصان خوزستان است.

جشنواره مالک اشتر با هدف معرفی و تقدیر از نمونه‌های برتر در میان اقشار و رده‌های مختلف سپاه و بسیج برگزار شد.

نام این جشنواره نیز به پاس فداکاری‌ها و ولایتمداری سردار بزرگ اسلام، مالک اشتر نخعی، انتخاب شده است.