هیات اندیشهورز بسیج رسانه سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان در جشنواره ملی مالک اشتر بهعنوان موفقترین هیات اندیشهورز کشور معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابطعمومی سپاه خوزستان، دهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج، روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در سالن اجتماعات ۵ آذر تهران برگزار شد.
این مراسم با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مسئول نمایندگی ولیفقیه در بسیج، نمایندگان ولیفقیه در استانهای اردبیل و البرز و جمعی از فرماندهان و معاونان سپاههای استانی همراه بود.
در این جشنواره، بر اساس ارزیابی عملکرد یکساله اقشار مختلف بسیج، برترینهای کشوری معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
در میان هیاتهای اندیشهورز، هیات بسیج رسانه سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان توانست رتبه نخست کشوری را کسب کند و به عنوان موفقترین هیات اندیشهورز کشور شناخته شود.
پیش از این نیز در آذرماه سال جاری جشنواره مالک اشتر سپاه ولی عصر (عج) و بسیج در خوزستان با حضور فرماندهان سپاه، مسئولان استانی و جمعی از بسیجیان نمونه در اهواز برگزار و سازمان بسیج رسانه استان بهعنوان برترین قشر ستادی معرفی شد.
سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان برای چهارمین سال متوالی موفق شد در ارزیابیهای کشوری جشنواره مالک اشتر رتبه ممتاز و عنوان استان برتر را کسب کند؛ دستاوردی که به گفته دبیر اشراف سپاه استان، حاصل تلاش جمعی مدیران، نخبگان و متخصصان خوزستان است.
جشنواره مالک اشتر با هدف معرفی و تقدیر از نمونههای برتر در میان اقشار و ردههای مختلف سپاه و بسیج برگزار شد.
نام این جشنواره نیز به پاس فداکاریها و ولایتمداری سردار بزرگ اسلام، مالک اشتر نخعی، انتخاب شده است.