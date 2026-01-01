فجر سپاسی در اردوی آمادگی برای ادامه لیگ برتر
فجر سپاسی در اردوی تهران به دنبال افزایش آمادگی برای ادامه لیگ برتر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در راستای افزایش آمادگی بدنی و فنی برای ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، با برپایی اردویی در تهران و انجام تمرینات تخصصی و چند دیدار تدارکاتی، وارد فاز جدید آمادهسازی خود شده است.
مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز بیان کرد: پس از پایان نیم فصل، یک استراحت چند روزه به بازیکنان داده شد و تمرینات آمادهسازی این تیم برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم از دوازدهم دیماه با برپایی اردویی در تهران دنبال میشود.
حاتم احمدی ادامه داد: در این اردو برنامههای بدنسازی و تمرینات فنی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار میکنند تا ضمن ارتقای سطح آمادگی بازیکنان، هماهنگی تاکتیکی تیم نیز افزایش یابد.
وی اضافه کرد: انجام چند بازی تدارکاتی نیز در دستور کار این اردو قرار دارد تا کادر فنی با ارزیابی شرایط بازیکنان، تیم را با آمادگی مطلوب راهی ادامه رقابتهای لیگ برتر کنند.
تیم فجر شهید سپاسی شیراز در پایان نیم فصل لیگ برتر پس از انجام ۱۵ بازی با ۱۸ امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفت .
پس از پایان نیم فصل نخست، دور برگشت این مسابقات از بیست و ششم دی ماه آغاز میشود و تیم فجر یکشنبه ۲۸ دی ماه در ورزشگاه پارس شیراز میزبان تیم پرسپولیس تهران است.