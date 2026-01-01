پخش زنده
رئیس اداره گاز ناحیه بوکان از ثبت رکورد تازهای در مصرف گاز این شهرستان خبر داد و گفت: با کاهش محسوس دمای هوا و افزایش نیاز شهروندان به گرمایش، میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته به حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اسماعیل رسولزاده با اشاره به ادامهدار بودن سرمای هوا، عامل اصلی رشد مصرف را شرایط جوی عنوان کرد و از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و صرفهجویی در استفاده از گاز طبیعی، به پایداری شبکه گازرسانی کمک کنند.
وی افزود: برای پیشگیری از افت فشار و تضمین تأمین گاز بخش خانگی، جریان گاز برخی مراکز از جمله ادارات دولتی، مساجد، مدارس و خانههای ویلایی در بوکان بهطور موقت قطع شده است.
رئیس اداره گاز بوکان با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد را اقدامی مؤثر در عبور ایمن از روزهای سرد سال دانست و از مشترکان خواست با همکاری و مسئولیتپذیری، شرکت گاز را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند.
به نقل از روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی، این اظهارات روز چهارشنبه ۱۰ دی مطرح شده است.