به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در چارچوب هفته دوازدهم لیگ دو فوتبال کشور، از ساعت ۱۴ فردا در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف تیم شهرداری این شهر می‌رود.

فوتبالیست‌های یزدی هم اکنون با سه برد، هفت مساوی و یک باخت در رده هفتم جدول قرار دارند.

نکته جالب اینست که شهید قندی در همه دیدار‌های خانگی به تساوی رسیده و هر سه برد این تیم در خارج از خانه بدست آمده است.

از سوی دیگر، شهرداری بندر آستارا فقط چهار امتیاز کسب کرده و در رتبه چهاردهم جدول ایستاده است.