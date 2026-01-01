پخش زنده
سی و پنجمین دوره رقابت های فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ چهارشنبه در مغرب پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۲۴ تیم به مدت ۲۸ روز رقابت میکنند. تیمها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیمهای اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی شدند.
مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما بار تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ ورزشگاه در شهرهای اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، رباط و طنجه برگزار میشود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است. نتایج و برنامه و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
* گروه یک:
- تیمهای مغرب با ۷ و ملی با ۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیمهای قمر و زامبیا با ۲ امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
* گروه دو:
- تیمهای مصر با ۷ و آفریقای جنوبی با ۶ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیمهای آنگولا با ۲ و زیمبابوه با یک امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
- تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
* گروه سه:
- تیمهای نیجریه با ۹، تونس با ۴ و تانزانیا با ۲ امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم اوگاندا با یک امتیاز چهارم و حذف شد.
* گروه چهار:
- تیمهای سنگال و کنگوی دموکراتیک با ۷ و بنین با ۳ امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم بوتسوآنا بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و حذف شد.
* گروه پنج:
گینه استوایی ۱ - ۳ الجزایر
سودان ۰ - ۲ بورکینافاسو
- تیم الجزایر با ۹، بورکینافاسو با ۶ و سودان با ۳ امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم گینه استوایی بدون امتیاز چهارم شد و از دور رقابتها کنار رفت.
* گروه شش:
گابن ۲ - ۳ ساحل عاج
- در تیم گابن دیدیه اندونگ هافبک تیم استقلال تهران تا پایان نیمه اول در ترکیب تیم گابن بازی کرد و در دقیقه ۱۶ کارت زرد گرفت.
موزامبیک ۱ - ۲ کامرون (گلهای کامرون: فلیسیانو نِنه - گل به خودی مدافع موزامبیک - در دقیقه ۲۸ و کریستین کوفان ۵۵)
- تیمهای ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) و کامرون با ۷ و موزامبیک با ۳ امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند. تیم گابن بدون امتیاز چهارم و حذف شد.
- در جدول تیمهای سوم گروهها تیمهای ۳ امتیازی موزامبیک، بنین، سودان اول تا سوم شدند و تیم تانزانیا با ۲ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و صعود کردند. تیمهای ۲ امتیازی آنگولا و قمر در ردههای پنجم و ششم قرار گرفتند و از صعود بازماندند.
----------
** برنامه - دور یک هشتم نهایی:
* شنبه ۱۳ دی:
سنگال - سودان
مالی - تونس
* یک شنبه ۱۴ دی:
مغرب - تانزانیا
آفریقای جنوبی - کامرون
* دوشنبه ۱۵ دی:
مصر - بنین
نیجریه - موزامبیک
* سه شنبه ۱۶ دی:
الجزایر - کنگوی دموکراتیک
ساحل عاج - بورکینافاسو
- در جدول گلزنان ریاض محرز از الجزایر، براهیم دیاس از مغرب و ایوب الکعبی با ۳ گل به طور مشترک در صدر قرار گرفتند.
----
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.
- مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق میگیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.
---
- در تاریخ جام ملتهای آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار میشود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیمهای کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.
- دوره آتی جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.