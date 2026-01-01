پخش زنده
فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۶ هزار و ۹۰ عدد قرص غیرمجاز و دستگیری یک نفر متهم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: در پی اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت مقابله با مواد مخدر و قرصهای روانگردان در شهرستان شیراز، روز گذشته ماموران ایستگاه پلیس در ترمینال کاراندیش موفق شدند یک عامل توزیع کننده قرصهای روانگردان را شناسایی و دستگیر نمایند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از کیسه همراه متهم، موفق به کشف ۶ هزار و ۹۰ عدد قرص غیرمجاز و روانگردان شدند.
سرهنگ زراعتیان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از فروش مواد مخدر و قرصهای غیرمجاز، مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.