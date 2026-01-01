پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در خوزستان بر توجه ویژه مسئولان به مشکلات اشتغال، معیشت و مسائل اجتماعی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسویفرد شامگاه چهارشنبه در دیدار با معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اهواز با تاکید بر رفع مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان گفت: مسئولان با روحیه جهادی برای حل دغدغههای مردم خوزستان تلاش کنند.
وی اظهار کرد: خوزستان همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند دین خود را به ایران و اسلام ادا کرده و امروز شایسته بیشترین توجه و خدمترسانی است.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد خدمت صادقانه به مردم خوزستان را یک وظیفه مهم و انقلابی دانست و تاکید کرد: رفع مشکلات مردم بهویژه در حوزه اشتغال، معیشت و مسائل اجتماعی باید در اولویت برنامهریزیها و تصمیمگیریها قرار گیرد.
سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و استاندار خوزستان با حجتالاسلام سید عبدالنبی موسویفرد، نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز، دیدار کردند.
استاندار خوزستان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار به بیان دیدگاهها و نکاتی در خصوص مسائل و آسیبهای اجتماعی استان پرداختند و بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملی و هماهنگ برای حل این مسائل تاکید کردند.
گفتنی است اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی خود، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به استان خوزستان سفر کردند.
همچنین علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان سفر خود هدف از سفر اعضای این کمیسیون به خوزستان را پایش و رصد اقدامات دولت در چارچوب قوانین با اولویتدهی به برنامههای توسعهای و اشتغالزایی استان عنوان کرد.