به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس‌جمهو صبح امروز در آیین افتتاح بزرگترین کلینیک درمان زخم کشور در اصفهان گفت: امروز دوازدهمین مرکز پلاسما‌درمانی را که مرکزی کاملاً متفاوت و با مأموریت ملی است، افتتاح شد، مرکزی که هم بخش درمان سرپایی و هم بخش بستری دارد.

محمد اسلامی افزود: این مرکز به‌عنوان یک مرکز کشوری با پوشش جمعیتی گسترده، به‌روزترین و مجهزترین امکانات را در اختیار دارد تا بیمارانی که پس از جراحی دچار عفونت زخم می‌شوند، بتوانند با بستری و طی چندین جلسه درمانی تحت نظر پزشکان و کادر تخصصی، به بهبودی برسند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ بیمار در مراکز پلاسما‌درمانی کشور تحت درمان قرار گرفته و بهبود یافته‌اند، گفت: برای توسعه این مراکز سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده و امیدواریم مردم بیش از پیش از خدمات این فناوری نوین بهره‌مند شوند.

وی نقش سازمان انرژی اتمی در پیشگامی درمان‌های نوین را برجسته عنوان کرد و گفت: در حوزه رادیودارو‌ها و پلاسما‌پزشکی، سازمان انرژی اتمی امروز در خط مقدم روش‌های درمانی قرار دارد.

به گفته اسلامی ایران در بسیاری از زمینه‌ها و تولید رادیودارو‌ها هم‌تراز و در برخی موارد جلوتر از کشور‌های پیشرفته حرکت می‌کند و این افتخاری برای ملت عزیز ایران است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: ترکیب رادیودارو‌ها با فناوری‌های نوین درمانی فصل تازه‌ای در حوزه سلامت گشوده است و هرچه در ترویج، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه پزشکی و عمومی قوی‌تر عمل کنیم، اثربخشی پایدارتر و نتایج بهتری، به‌ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان، به دست خواهیم آورد.