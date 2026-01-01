اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان باهمکاری و‌حمایتِ سازمان شیلات ایران، اقدام به رهاسازی ۲ میلیون قطعه بچه میگوی بومی در خوریات و‌جنگل‌های حرای کنارک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان، گفت: باهدف حفظ ذخایر دریا و پایداری سبد صید صیادان، اداره کل شیلات استان پس از هشت سال با همکاری بخش خصوصی، طی دو‌مرحله به رهاسازی بچه میگو در خوریات و‌جنگل‌های حرای کنارک که زیستگاه اصلی آبزیان است؛ اقدام کرد.

علی فاتحی جهانتیغ افزود: استمرار بازسازی ذخایر دریا مزیت‌های بسیار زیادی دارد که مهمترینِ آنها پایداری ذخایر، حفظ چرخه صید وصیادی و کیفیت بالای صید است.

وی ادامه داد: بچه میگو‌هایی که در مراکز تکثیر، تولیدو تکثیر می‌شوند از نوع میگوی بومی ایندیکوس و سموسولکاتوس است که با شرایط محیطی سواحل مکران سازگاری خوبی داشته و هم از‌کیفیت و بازارپسندی بالایی برخوردارند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در سواحل سیستان و بلوچستان ۳ واحد فعال مرکز تکثیر بچه میگو وجود دارد که در سال بیش از ۴۰۰ میلیون بچه میگوی تولید می‌کنند.