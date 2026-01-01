صرفه جویی ۷ میلیارد مترمکعبی گاز در صنایع پتروشیمی
مصرف گاز در صنعت پتروشیمی با اجرای طرحهای بهینهسازی در چهار سال گذشته حدود ۱.۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در برنامه پیگیری خبر صداوسیمای مازندران از اجرای طرحهای گسترده بهینهسازی در صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: طی چهار سال گذشته، با اجرای طرحهای بهینهسازی، حدود ۱.۷ میلیارد مترمکعب صرفهجویی گاز در این صنعت محقق شده است
علی ربانی افزود: امسال نیز با اجرای ۸۴ طرح پیشبینی میشود ۲۶۰ میلیون مترمکعب دیگر از مصرف گاز کاسته شود.
او با اشاره به سهم کمتر از ۱۰ درصدی صنعت پتروشیمی از مصرف گاز کشور ادامه داد: در فصول گرم سال، نیروگاهها با مصرف روزانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب، بیشترین سهم را در مصرف گاز دارند، اما در روزهای سرد این عدد به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع میرسد که فشار قابل توجهی را بر شبکه سراسری گاز وارد میکند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: افزایش مصرف در زمستان، ناگزیر محدودیتهایی را برای صنایع و حتی نیروگاهها به همراه دارد و صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنا نیست، بهگونهای که برخی واحدهای متانولی به دلیل محدودیت خوراک گاز، سالانه تا حدود ۸۰ روز از تولید بازمیمانند
ربانی با اشاره به جانمایی صحیح صنعت پتروشیمی در دو دهه اخیر گفت: بخش عمده واحدهای پتروشیمی در مناطق تولید گاز، بهویژه خوزستان و بوشهر و در قطبهای ماهشهر و عسلویه مستقر شدهاند و نزدیک به ۷۰ درصد گاز مصرفی خود را از همان مناطق تأمین میکنند که این موضوع به پایداری شبکه کمک کرده است.
وی با اشاره به نقشآفرینی صنعت پتروشیمی در طرحهای خارج از صنعت، از پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز یاد کرد و گفت: مازندران پارسال رتبه نخست کشور را در این پویش به دست آورد و موفق شد ۴۱ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز را ثبت کند
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: عواید حاصل از این صرفهجویی، در قالب اقدامات اجتماعی و حمایتی، از جمله تأمین تجهیزات با راندمان بالا و اهدای بیش از ۳ هزار جایزه به مردم مازندران از طریق پویش نبض انرژی بازگشت داده شد
سرمایه گذاری برای بهسازی نیروگاه نکا
وی با تأکید بر اینکه هدف از بهینهسازی، کاهش رفاه مردم نیست، تصریح کرد: تمرکز ما بر کاهش اتلاف انرژی است و در همین راستا، سرمایهگذاریهایی برای بهسازی نیروگاه نکا و ارتقای راندمان آن در دستور کار قرار گرفته است که میتواند حجم قابل توجهی از مصرف گاز را کاهش دهد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، راهبرد کلیدی عبور از چالش ناترازی انرژی را ترکیبی از حفظ تولید موجود و ارتقای آگاهی عمومی دانست و گفت: کاهش چند درجهای دمای منازل، تنظیم صحیح شعله بخاری و پکیج و اصلاح رفتار مصرفی، میتواند چند درصد از مصرف گاز کشور را کاهش دهد و این صرفهجویی، به تداوم فعالیت صنایع و حفظ اشتغال فرزندان همین مردم کمک میکند.
وی د با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی در این حوزه نیز فعال است و تا پایان سال جاری بیش از ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به بهرهبرداری میرسد و در افق بعدی، دستیابی به حداقل هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر هدفگذاری شده است؛ مسیری که در کنار مدیریت مصرف، آینده پایدارتری برای انرژی کشور رقم خواهد زد.